Tourismus In Butjadingen: Dieser alte Turm ist „watt Besünners“

Eckwarderhörne „Watt Besünners“ steht auf gelben Schildern, die in Kürze darauf hinweisen werden, dass am Preußeneck in Eckwarderhörne eine Sehenswürdigkeit zu finden ist: das dortige Leuchtfeuer. Die Stiftung Oberfeuer Preußeneck nimmt an einer grenzüberschreitenden Tourismus-Kampagne teil.

Mit der Aktion „Watt Besünners – Ein Sommer am Wattenmeer“ sollen besondere Orte und Erlebnismöglichkeiten im niedersächsischen und im niederländischen Wattenmeer-Gebiet vor- und besonders herausgestellt werden. Auf Webseiten und Social-Media-Kanäle, in Newsletter und eventuell auch noch auf Flyern wird der knapp 45 Meter hohe alte Leuchtturm in Eckwarderhörne gemeinsam mit anderen interessanten Sehenswürdigkeiten beworben.

Beste Aussicht

• 44,70 Meter ragt das Oberfeuer am Preußeneck in den Himmel und bietet die wohl schönste Aussicht auf den Nationalpark Wattenmeer, die Marschenlandschaft Butjadingens und die gegenüberliegende Hafenstadt Wilhelmshaven, die man am gesamten Jadebusen finden kann. Es gibt Aussichtsplattformen in 18,40 und in 34,5 Metern Höhe. Das benachbarte ehemalige Maschinenhaus beherbergt ein kleines Infozentrum.

• Das 1962 errichtete Oberfeuer war Teil einer Richtfunklinie zur Kennzeichnung des Fahrwassers in der Außenjade. Als es 2012 ausgedient hatte, sollte das Leuchtfeuer abgerissen werden. Engagierte Bürger verhinderten das.

• Aktuell sind das Leuchtfeuer und das Infozentrum immer sonnabends und sonntags von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Es gelten die üblichen Corona-Bedingungen. Mehr Infos unter www.oberfeuer-preusseneck.de

Hinter dem Projekt stehen die Tourismusmarketing-Organisation „Die Nordsee“ und Ostfriesland Tourismus sowie die beiden niederländischen Tourismus-Vermarkter Merk Fryslan in Leeuwarden und Marketing Groningen. Die Kampagne wird unterstützt von einem deutsch-niederländischen Förderprojekt.

Oliver Knagge von Ostfriesland Tourismus in Leer hat die rund einen Meter langen „Watt Besünners“-Schilder sowie eine 2,50 Meter hohe Metallstange mit Erdanker in Eckwarderhörne an die Stiftung übergeben. Die Standorte für die Schilder muss der Stiftungsvorstand noch festlegen. Außerdem hat Oliver Knagge Rahmen aus Pappe mitgebracht. Besucher sind eingeladen, diesen Rahmen zu nutzen, in Eckwarderhörne Fotos und Selfies zu machen und diese mit dem Hashtag #Wattbesünners zu verbreiten. Damit nehmen sie an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es Jahreskarten, Kulinarisches Bücher, T-Shirts, Pullover, Jutebeutel und vieles mehr.

Oliver Knagge hat das gleiche Werbepaket auch bei der Seefelder Mühle und beim Nationalparkhaus in Fedderwardersiel abgegeben. Diese beiden Museumseinrichtungen nehmen ebenfalls an der „Watt Besünners“-Aktion teil.