Hollwarden /Burhave Um Punkt 11.11 Uhr war es an diesem Montag, dem 11. November, wieder soweit: Die Jecken des Karnevalsvereins Butjadingen Tataah haben zum Start der Karnevalssession wieder den Tataah-Tatort gekürt: Diese Ehre wird dieses Mal dem Ort Hollwarden zu Teil. Treffpunkt am Montagmorgen war jedoch in Burhave, an der Abzweigung in Richtung Hollwarden. „Wir wollten, dass unsere Tataah-Tatort-Schilder auch von vielen Menschen gesehen werden“, erläutert Karnevalspräsident Reinhard Evers.

So weisen auch an der Hauptstraße in Stollhamm und selbstverständlich auch in Hollwarden Schilder auf den diesjährigen Tataah-Tatort hin. Auf Hollwarden sei die Wahl in diesem Jahr gefallen, weil „die Hollwarder darauf brennen“, erzählte Reinhard Evers.

Die Bewohner hätten Spaß und Humor bewiesen. „Die Hollwarder sind ein lustiges Völkchen, das zu feiern versteht“, sagte der Karnevalspräsident. Darüber hinaus seinen die Bewohner des Örtchens eine richtige Gemeinschaft, ist Reinhard Evers überzeugt. Denn die Hollwarder haben eine eigene Ortsteilflagge und sogar T-Shirts, mit den geographischen Koordinaten ihres Heimatortes.

Der jährliche Tataah-Tatort erhält verschiedene Privilegien. Die Bewohner dürfen bei den Prunksitzungen (dieses Jahr am Freitag, 21. und Samstag, 22. Februar) den Elferrat stellen. Auch das Karnevalsprogramm beschäftige sich hier und da mit dem Ort, und der Tatort könne sich auch mit eigenen Beiträgen ins Programm einbringen, erläuterte Reinhard Evers.