Medizinische Versorgung in Butjadingen: Arzt sieht sich mögliche neue Praxisräume an

Butjadingen Viele Butjenter sind der Bitte von Bürgermeisters Axel Linneweber gefolgt, der Gemeindeverwaltung mögliche geeignete Räumlichkeiten für eine neue Arztpraxis zu nennen. Die zahlreichen Hinweise seien gesammelt und dem interessierten Arzt übergeben worden, heißt es von der Verwaltung. Der Mediziner wolle nun mit den Eigentürmern der aus seiner Sicht interessanten Immobilien Kontakt aufnehmen, um Besichtigungstermine abzusprechen.

Axel Linneweber richtet an die Butjadinger ein großes Dankeschön für die tatkräftige Unterstützung bei der Suche nach Praxisräumen, die nun mit etwas Glück dazu führen, dass es bald neue Allgemeinmediziner in der Gemeinde gibt. Der interessierte Arzt, dessen Namen die Gemeinde bislang verschweigt, würde zwei Ärztinnen oder Ärzte einstellen, um dann vorzugsweise in Tossens oder Stollhamm eine Praxis zu betreiben.

Die Gemeinde hofft dringend darauf, Lücken bei der medizinischen Versorgung in Butjadingen zu schließen. Sie waren vor allem entstanden, nachdem im Sommer der Stollhammer Allgemeinmediziner Dr. Markus Kluth seine kassenärztliche Zulassung abgegeben hatte.