Frage: Bei bislang vier Seifenkistenrennen in Feldhausen hat drei Mal das Team Havana Club den Pokal geholt. Seid ihr unschlagbar?

Alf Paries: Nein, natürlich nicht. Und es wäre ja auch ganz schön, wenn mal jemand anders gewinnt. Das wird ja langsam peinlich, wenn immer wir den Pokal holen.

Frage: Aber schlecht wär’s auch nicht, oder?

Alf Paries: Sicher, schlecht wäre das nicht. Aber die anderen Teams schlafen nicht, und sie werden von Jahr zu Jahr besser.

Frage: Woher stammt eure Seifenkiste?

Alf Paries: Ich hab sie über eine Kleinanzeige in Wilhelmshaven aufgetrieben und für 20 Euro gekauft. Allerdings stellten wir dann fest, dass wir als Erwachsene nicht reinpassen, weil es eine Seifenkiste für Kinder war.

Frage: Und dann?

Alf Paries: Dann haben wir die Seifenkiste in der Mitte durchgetrennt und um einen halben Meter verlängert...

Frage: ...und seit dem passt man auch als Erwachsener rein.

Alf Paries: Genau. Wir haben die Seifenkiste dann für jedes Rennen noch optimiert. Diesmal allerdings nicht. Weil uns einfach nichts eingefallen ist, was wir noch verbessern könnten. Also ist nur neuer Lack draufgekommen.

Frage: Aber nicht aus fahrtechnischen Gründen.

Alf Paries: Nein, nur aus optischen. Wir wollen, dass das Fahrzeug schön aussieht.

Frage: Letztes Mal war die Havana-Seifenkiste Ferrari-Rot. Welche Farbe habt ihr diesmal gewählt?

Alf Paries: Das bleibt bis zum Wochenende ein Geheimnis.

Frage: Apropos: Was ist das Geheimnis eures Erfolges?

Alf Paries: Man muss einfach gut fahren können. Bei uns ist es so, dass bislang jedes Mal jemand anderes am Steuer saß. Letztes Mal war das Nicole Jung. Wer diesmal fährt, entscheidet sich am Samstag bei der Quali. Wer da am schnellsten ist, darf am Sonntag ans Steuer.

5. Seifenkistenrennen in Feldhausen Mit den Trainings- und Qualifikationsläufen beginnt das Feldhauser Seifenkistenrennen diesen Samstag, 20. Juli, um 15 Uhr. DJ Matthias sorgt am Samstag bei einer abendlichen Party für Stimmung. Mit einem Frühschoppen, den die NWZ sponsert, beginnt der Renn-Sonntag. Ab 11 Uhr gibt der Shantychor Butjenter Blinkfüer Lieder und Döntjes von der Waterkant zum Besten. Der Eintritt ist frei. Die eigentlichen Rennen beginnen am Sonntag um 13 Uhr. Gestartet wird in drei Klassen: In der Fun-Klasse geht es um die Originalität der Seifenkisten, in der Rennklasse für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche um Schnelligkeit. Gegen 17 Uhr werden die Sieger geehrt. Mit einer Lichtschrankenanlage werden die Zeiten gemessen. Im vergangenen Jahr lag das Siegerteam nur 0,3 Sekunden vor den Zweitplatzierten. Im Rahmenprogramm tritt unter anderem eine Line-Dance-Gruppe am Feldhauser Deich auf.

Frage: Die Beschaffenheit der Seifenkiste dürfte aber auch nicht ganz unwichtig sein.

Alf Paries: Das Material spielt natürlich eine Rolle. Wir fahren bei dem Rennen in Feldhausen ja auf Beton. Es hat sich herausgestellt, dass da Luftreifen wesentlich besser geeignet sind als Vollgummireifen. Auch auf das Gewicht kommt’s an. Die Seifenkiste sollte nicht zu schwer sein; mehr als 100 Kilo sind laut Reglement ohnehin nicht erlaubt. Sie darf aber auch nicht zu leicht sein. Nur mit ausreichend Masse nimmt die Seifenkiste auf der Deichdrift genügend Tempo auf. Und wir reden hier über Bruchteile von Sekunden, die über Sieg und Niederlage entscheiden. Da muss man alles sorgfältig austarieren.

Frage: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, beim Feldhauser Seifenkistenrennen mitzumachen.

Alf Paries: Wir sind ein Freundeskreis, der sich regelmäßig trifft, um gemeinsam Formel 1 zu gucken. In wohne in Feldhausen direkt am Deich. Als Johann Evers von der Dorfgemeinschaft die Idee aufbrachte, hier ein Seifenkistenrennen zu veranstalten, war es klar, dass wir da an den Start gehen.

Frage: Team Havana Club startet in der Renn-Klasse. Mit der Fun-Klasse habt ihr nichts am Hut?

Alf Paries: Doch, in der Fun-Klasse werde ich an den Start gehen – in einer Badewanne, die Mario Hagemann aus Feldhausen für das Rennen umgebaut hat.