In den Graben gerutscht

Stollhamm Eine Butjadingerin ist am Sonntagvormittag gegen 9.42 Uhr mit ihrem Renault Twingo in einen Graben gerutscht. Der Unfall ereignete sich am Ortsgang Stollhamm in Richtung Burhave, teilt die Polizei mit; Grund war überfrierende Nässe. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, am Auto entstand 1000 Euro Schaden. Weitere Unfälle gab es nach Auskunft der Polizei nicht.