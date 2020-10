Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Stollhamm Bei einem Auffahrunfall, der sich am Donnerstag auf der Butjadinger Straße in Höhe der Einmündung in den Kirchweg ereignete, wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt. Laut Polizei wollte ein 41-Jähriger in eine Grundstückseinfahrt einbiegen und verlangsamte daher seine Fahrt. Ein nachfolgender 19-Jähriger bemerkte das nicht und fuhr auf. Ein drittes Auto wurde durch in den Gegenverkehr geschleuderte Splitter beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 7000 Euro.

