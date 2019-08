Tossens Die Pump-Aktion zur Rettung der Tossenser Pütten, in denen es zu einem massiven Fischsterben gekommen ist, soll noch bis kommenden Montagabend dauern. Das kündigt André Trumpf, stellvertretender Vorsitzender des Butjadinger Fischereivereins, an. Bei der Aktion erhält der Fischereiverein Unterstützung unter anderem vom Technischen Hilfswerk, das seit Anfang dieser Woche Wasser aus einem Zuggraben in den großen See pumpt. Damit sollen der Sauerstoffgehalt im Wasser sowie der Wasserspiegel erhöht werden. Die Aktion ist bislang ein Erfolg. Montagabend sollen die beiden Pumpen, die das THW einsetzt, abgebaut werden. Dann will der Fischereiverein Bilanz ziehen.