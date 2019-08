Tossens In den Tossenser Pütten hat sich in den vergangenen Tagen ein Drama abgespielt. Weil sich kaum noch Sauerstoff im Wasser befindet, ist es zu einem massenhaften Fischsterben gekommen. André Trumpf, stellvertretender Vorsitzender des Butjadinger Fischereivereins, spricht von einem Supergau.

Die Pütten gehören zu den Gewässern, die der Fischereiverein bewirtschaftet. Bis vor einer Woche war die Welt auf dem idyllischen Gelände hinter dem Tossenser Deich noch in Ordnung. Jetzt herrscht dort der Notstand. Schuld ist laut André Trumpf ein massives Absterben von Algen, offenbar durch die sommerliche Hitze verursacht. Bei diesem Prozess wird in großen Mengen Sauerstoff aufgezehrt, der im nächsten Schritt den Fischen zum Überleben fehlt.

Die Gewässerwarte des Fischereivereins überprüfen regegelmäßig die Wasserqualität und messen dabei auch den Sauerstoffgehalt. Turnusmäßig hatte eine solche Messung am 26. Juli, Freitag vor einer Woche also, stattgefunden. Jan Lübben, 1. Gewässerwart des Vereins, stellte einen Sauerstoffgehalt von 10 Milligramm pro Liter fest, was als guter Wert gilt. Kritisch wird es erst ab 3 Milligramm. Alles schien also im grünen Bereich. Doch das sollte sich sehr schnell ändern.

Am Sonntag wurden in den Pütten die ersten toten Fische entdeckt. Eine weitere Messung ergab, dass der Sauerstoffgehalt lediglich noch 0,9 Milligramm betrug. Der Fischereiverein nahm umgehend eine Pumpe in Betrieb, die vorsorglich bereits ins Wasser gesetzt worden.

Dennoch starben massenhaft Aale, Karpfen und andere Fische. André Trumpf kann noch keine genauen Zahlen nennen. Er schätzt aber, dass rund zwei Tonnen Fischkadaver aus dem See geborgen wurden, darunter kapitale Karpfen, die 30 bis 40 Jahre alt waren. Einige Karpfen und Aale konnten die Mitglieder des Fischereivereins laut André Trumpf mit Unterstützung von Nachbarn, Freunde, der TSB und des Entwässerungsverbands umsetzen. Der Schaden für die Natur und den Verein sei gleichwohl „extrem hoch“, sagt der 2. Vorsitzende.

Ein großer Teil des Gewässers sei tot, so André Trumpf. Es werde „zigtausende Euro“ kosten, es in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Das Absterben der Algen, das offenbar in einem rasanten Tempo stattgefunden hat, sei unmöglich vorherzusagen gewesen. Daher habe der Fischereiverein auch keine Chance gehabt, im Vorfeld entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um das Fischsterben zu verhindern, sagt André Trumpf.

Nun will der Verein retten, was zu retten ist. Mittlerweile ist im See auch der Wasserstand auf ein kritisches Maß gesunken – laut André Trumpf fehlen fast 80 Zentimeter. Am Montagabend soll Wasser aus dem Zuggraben in den See gepumpt werden. Dabei erhalten die Fischer Hilfe vom Entwässrungsverband sowie vom Technischen Hilfswerk (THW) aus Nordenham.

Indes bereiten dem Fischereiverein inzwischen auch andere Gewässer sorgen. Aus einem See im Seenpark in Nordenham mussten bei extrem niedrigem Wasserstand ebenfalls tote Fische geborgen werden – zum Glück längst nicht in solchen großen Mengen wie in Tossens.