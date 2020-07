Tischharfe und meditative Texte

Tossens Maren Heinen-Gahr und Ingrid Janke gestalten an diesem Donnerstag die nächste „Atempause“ im katholischen Kommunikationszentrum „Oase“ an der Nordseeallee 28 in Tossens. Um 19.30 Uhr beginnt eine besinnliche Abendstunde mit Klängen der Tischharfe sowie meditativen Texten und Mut machenden Geschichten.