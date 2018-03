Tossens Ina Korter kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Sie ist begeistert von der Inneneinrichtung mit der geschmackvollen Farbabstimmung. Und überhaupt: Ein so hochwertiges zusätzliches touristisches Angebot sei „eine große Bereicherung für Butjadingen“, sagt die Bürgermeisterin.

Um dieses Angebot zu schaffen, haben drei Investoren aus dem Emsland viel Geld in die Hand genommen. Sie haben dem lange verwaisten, direkt am Tossenser Deich nur einen Steinwurf von der Nordsee entfernt gelegenen Gut Tossens zu neuem Glanz verholfen. 17 exklusive Ferienwohnungen sind dort entstanden.

Das Gut Tossens hat eine bewegte Geschichte. Es wurde in der Mitte der 1930er Jahre gebaut und soll als Erholungsheim für Offiziere gedient haben. Auf dem Gelände soll sich einst auch eine Flakstellung befunden haben. Später wurde aus dem Gut Tossens ein Seminarhotel, in dem Kulturveranstaltungen stattfanden und zu dem auch eine Orangerie gehörte. 2007 wurde der aus zwei Gebäuden bestehende Komplex zwangsversteigert. Anschließend stand er viele Jahre leer.

Dann stießen Severin Santen und Helmut Holthaus aus Rhede bei Papenburg sowie Frank Schmees aus Börger im Emsland auf das Gut Tossens. Severin Santen ist Geschäftsführer einer Baufirma; Helmut Holthaus hatte bis vor zwei Jahren einen eigenen Tischlereibetrieb; Frank Schmees betreibt eine Firma für Energie- und Gebäudetechnik. Die drei Männer kennen sich seit Jahren, sind Kollegen und Freunde. Nun sind sie auch die Gesellschafter der Gut Tossens GmbH & Co. KG. Durch einen Makler waren sie auf die Immobilie aufmerksam geworden.

„Wir waren von der ersten Sekunde an begeistert“, sagt Severin Santen. Eine Viertelstunde lang überlegten sie, dann stand für die drei Männer fest, dass sie das Gut Tossens kaufen würden – was im Sommer 2015 dann auch geschah. Mit dem Paar aus Bochum, dem das Objekt seinerzeit gehörte, sei man sich rasch einig geworden, so Severin Santen

Zweieinhalb Jahre später sind 4 Millionen Euro in den Komplex geflossen. Die Altbauten haben die drei Emsländer komplett entkernen und neu aufbauen lassen. Zusätzlich haben sie zwei Neubauten errichten lassen. Letztere umfassen jeweils zwei Ferienwohnungen. Weitere 13 Ferienwohnungen finden sich in den beiden Altbauten. Die Appartements, zu denen jeweils eine eigene Terrasse gehört, sind zwischen 40 und 90 Quadratmeter groß und exklusiv ausgestattet. Alle vier Häuser sind reetgedeckt.

Für die Vermarktung und Vermietung der Ferienwohnungen ist Kerstin Ahrens aus Varel mit ihrer Agentur Butjadingen Unterkunftsvermittlung zuständig. Unterstützt wird sie dabei vom Ferienhaus-Service des Tossensers Uwe Barg.

Die 17 Ferienunterkünfte, von denen einige auch für Urlauber mit Hund geeignet sind, sind ab sofort in der Vermietung. Kerstin Ahrens rechnet damit, dass der erste Ansturm von Urlaubern zu Ostern einsetzen wird.