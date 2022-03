Südstadt: „Freiblock“ für Alle: Kreativ-Pool im Retro-Flair

Wilhelmshaven Ein Hauch von Tiffany (-Lampe), Used-Look in vielen Varianten und jede Menge Kuschelmöbel: Das Café Freiblock in der Marienstraße ist nicht nur ein Kreativ-Pool „im charmantesten Stadtteil von Wilhelmshaven“ (O-Ton der Freiblock-Gründer), sondern vor allem ein gemütlicher Treffpunkt für jeden, der sich in lockerer Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen austauschen möchte. 2017 von Studenten mit Hilfe des Förderprojekts „Plug and Work,“ einer Crowdfunding Kampagne sowie diversen Möbelspenden nach langer Planungsphase eröffnet, wird das Freiblock seit kurzem von Keno Schönbohm und Jannik Neradt als GbR alleine geführt. Die fehlende Präsenz von Studenten in der Jadestadt aufgrund der Pandemie war Ursache dafür, dass das ursprünglich „rollierende Verfahren“ (die einen gehen, die anderen kommen) im Freiblock nicht mehr funktionierte. Die beiden Wilhelmshavener sind mittlerweile frohen Mutes, dass das Projekt mit ihrem neuen Konzept Zukunft hat und die (Südstadt-) Stadt weiter nach vorne bringen wird. Ab dieser Woche hat das Café auch wieder donnerstags geöffnet. Damit kann man sich jetzt an vier Tagen der Woche (Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr) umrahmt vom minimalistischen Retro-Flair im Freiblock entspannen.

Nicht nur für Studenten

Die Motivation der beiden Jungunternehmer? „Wir wollen einfach mehr Leben in diese Ecke des Südkiez bringen“, so Keno und Jannik. Das Freiblock wurde ursprünglich von Studenten auf den Weg gebracht, ist aber keine reine Studentenkneipe, sondern Anlaufstelle für jede Generation. „Momentan haben wir eher ältere Gäste, die bei uns vorbeischauen“, so Keno, der mit einem 1A-Cappuccino (in Facebook überschlagen sich die positiven Bewertungen), selbst gebackenem Kuchen, Vino, Bier oder Sandwiches jeden begeistert, der den Weg in die Marienstraße 12 findet. „Wir backen momentan in unserer kleinen Küche rund 16 Kuchen pro Woche“, so Keno, der eigentlich Wirtschaft studiert hat.

Zutaten mit regionalem Bezug

Und auch Jannik kommt nicht aus dem Bäckerhandwerk bzw. der Gastronomie. Er studiert Tourismuswirtschaft. Beiden ist es wichtig, dass alles, was sie im Freiblock anbieten, einen regionalen Bezug hat. Ob Kaffee aus Leer oder Mehl aus einer Mühle in Horsten: der Trend zur Nachhaltigkeit und Regionalität ist unübersehbar. Dazu wird alles, Kuchen wie Sandwiches, auch vegan angeboten. Sämtliche Kaffeeköstlichkeiten bekommt man auf Wunsch mit Hafermilch oder koffeinfrei. Die liebevolle und qualitativ hohe Zubereitung kostet Wartezeit, die Gäste im Freiblock lassen sich davon aber nicht abhalten, zwischen Omas Sesselcouch und aufgehängten Bildern von regionalen Künstlern, die man auch kaufen kann, einen Plausch abzuhalten, in Ruhe ein Buch oder Zeitung zu lesen oder einfach nur die urige Wohnzimmer-Atmosphäre zu genießen. Vor allem sonntags ist es rappelvoll im Freiblock-Café. Wer zu spät kommt, der bleibt ohne Kuchen, wenn er diesen nicht vorab als Kuchen to go via Internet vorbestellt hat.

Jannik und Keno haben noch viele weitere Ideen, die sie umsetzen möchten. Das absehbare Ende der Pandemie und die Neuausrichtung in Wilhelmshaven bestärkt sie darin. An kreativen Mitstreitern in unmittelbarer Nähe fehlt es nicht: Ob Wilhelms Hopven oder die „Bocks Bar“ um die Ecke: die Zeichen steht auf Grün – für Wilhelmshaven, den vielen innovativen Jungunternehmer in der Südstadt und für Keno und Jannik vom Café Freiblock in der Marien- Ecke Kurzestraße.