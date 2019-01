Cappeln Mit der Unterstützung von 30 ehrenamtlichen Helfern hat die Kolpingsfamilie Cappeln jetzt wieder die ausgedienten Tannenbäume gegen eine kleine Spende abgeholt. Nachdem sich alle Helferinnen und Helfer mit ihren Transportfahrzeugen – angefangen vom kleinen Pkw-Anhänger über den geräumigen Sprinter bis hin zum leistungsstarken Traktor – morgens auf dem Marktplatz versammelt hatten, wurden mehr als 500 Tannenbäume vom Straßenrand eingesammelt.

Die Aktion, die schon über Jahrzehnte von der Kolpingsfamilie angeboten wird, brachte am Ende eine Spendensumme von rund 2500 Euro € ein. Das Geld wird wie in den vergangenen Jahren auch für gemeinnützige Organisationen im Umland gespendet. In diesem Jahr profitieren der Hospizdienst für den Landkreis Cloppenburg, das Kriseninterventionsteam Cloppenburg (KIT) sowie die Stiftung vom Caritas-Verein Altenoythe von der Aktion.

Wer Interesse hat, im kommenden Jahr an der Aktion mitzuwirken, kann sich auf der Kolping-Internetseite informieren: