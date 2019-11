284 Mal fließt an BBS Blut

Sich hinlegen, damit andere wieder aufstehen können – unter diesem Motto fand nun an den Berufsbildenden Schulen am Museumsdorf die achte Blutspende-Aktion statt. Insgesamt 284 Mal legten die Sanitäter des DRK-Blutspendedienstes die Transaktionskanüle an. Die Registrierung der Spender übernahm eine Klasse der Berufsschule Medizinische Fachangestellte, die Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege kümmerte sich um die Verpflegung. Parallel wurde eine Typisierung für die Deutsche Stammzellenspendendatei organisiert.

