40 Jahre im Dienst

Einen abwechslungsreichen beruflichen Lebensweg hat Rolf Eckardt aus Cloppenburg bis zu seinem 40-jährigen Dienstjubiläum im Forstamt Ahlhorn zurückgelegt. Forstamtsleiterin Regina Dörrie gratulierte bei einer kleinen Feierstunde im Kreis der Kollegen. Personalratsvorsitzender Hans-Martin Cohrs bedankte sich im Namen der Forstamtsmitarbeiter bei Eckardt für „seine offene, freundliche und stets hilfsbereite Art“.

Nach einer Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann in Cloppenburg begann Eckardt seine Zeit im öffentlichen Dienst als Zeitsoldat in Wildeshausen. Auf vielen weiteren Stationen folgte der Wechsel ans Forstamtsbüro in Ahlhorn, wo der 60-jährige seit nunmehr 18 Jahren in den Sachbereichen Jagd, Holz, EDV und Beschaffung im Einsatz ist. „In der Rückschau haben mir alle Tätigkeiten zu ihrer Zeit Spaß gemacht“, sagt Eckardt. BILD: