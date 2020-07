Abschied nach 45 Jahren

„Vielen Dank, liebe Frau Kosmehl, für 45 Jahre Treue, Loyalität und Freude bei der Arbeit in unserer Bank“, bedankte sich Vorstandssprecher Jürgen Fuhler (rechts) im Rahmen einer Feierstunde in der VR-Bank in Südoldenburg in Cloppenburg.

Monika Kosmehl (links) ist gebürtige Emstekerin und trat am 7. Juli 1975 als 18-jährige Mitarbeiterin im Sekretariat und in der Telefonzentrale in die damalige Raiffeisenbank ein. Sie wechselte später an den Informationsschalter und schließlich in das heutige Kunden-Dialog-Center. An ihrem letzten Arbeitstag wurde sie mit einem Rosenspalier empfangen.