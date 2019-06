Rund ums Thema Fahrrad dreht sich momentan alles in Cloppenburg. Anlässlich des Firmenjubiläums „100 Jahre Kalkhoff“ zeigt das Museumsdorf ab Samstag eine Ausstellung über die Entwicklung des Fahrrades. In der Innenstadt steigt am Samstag von 13 bis 18 Uhr ein großes Radfestival. Auch die Cloppenburger Geschäftswelt beteiligt sich mit historischen Rädern in ihren Schaufenstern an dem besonderen Jubiläum – so wie auch Rick Schouten von Blumen Schouten.

BILD: