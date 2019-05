Altenoythe Man trifft sie vielerorts in Deutschland und Europa: die Reisegruppen des Familienentlastenden Dienstes (FED) des Caritas-Vereins Altenoythe. Ob am Strand von Borkum, im pulsierenden Stadtleben Hamburgs, in der Berglandschaft des Harzes oder unter der warmen Sonne Griechenlands – gemeinsam entdecken die Teilnehmer mit Handicap und ihre Begleiter die Welt und erleben eine unvergessliche Zeit.

Das dies möglich ist, ist den freiwilligen Helfer zu verdanken, die dem FED und den Teilnehmern ihre Zeit schenken. Seit vier Jahren sind auch Monika und Dieter Friedhoff aus Scharrel Teil des Teams. Sie stießen 2014 zum FED und begleiten seitdem regelmäßig und mit viel Engagement verschiedene Angebote. So besuchten sie etwa mit einer Gruppe den Auftritt der „Blue Man Group“ in Bremen.

„Die gemeinsamen Ausflüge und Reisen mit den Teilnehmern sind mittlerweile zum festen Bestandteil unseres Alltags geworden. Ich könnte mir unser Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen“, sagt Monika Friedhoff, die sich gemeinsam mit ihrem Mann aufgrund eines Zeitungsberichts zum Mitmachen entschloss. „Die Mitarbeiter des FED und die erfahrenen Helfer haben uns sehr gut aufgenommen und angeleitet. Da war jede Unsicherheit schnell verflogen“, erinnert sie sich.

Das Interesse an den Reisen und Tagesausflügen seitens der Teilnehmer mit Beeinträchtigung ist groß. Deshalb ist der FED stets auf der Suche nach neuen engagierten Helfern, die Lust und Zeit haben, die Angebote zu begleiten. Das Helfer-Team setzt sich aus Menschen zusammen, die sich in ganz unterschiedlichen Lebensphasen befinden. So sind einige berufstätig und begleiten Angebote in ihrer Urlaubs- oder Freizeit oder am Wochenende. Andere befinden sich in der Ausbildung und möchten Erfahrungen im sozialen Bereich sammeln. Wieder andere sind in Rente gegangen und haben viel freie Zeit, die sie nun für einen freiwilligen Einsatz nutzen.

Wer sich ebenfalls engagieren möchte, kann sich beim FED melden. Unterkunft, Mahlzeiten und Eintrittspreise während der Angebote sind für die Helfer frei. Außerdem wird eine Aufwandsentschädigunggezahlt. Bei Interesse und für weitere Informationen ist Elke Toben zu erreichen unter Telefon 04491/925169 oder per E-Mail unter elke.toben@caritas-altenoythe.de.