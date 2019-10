Alter Ort, neuer Name: Aus Extra wird Empire

Um 1:30 Uhr war es soweit: Aus dem „Extra Musicpark Friesoythe“ wurde „Empire Planet Dance Friesoythe“. In der Mainhall der Friesoyther Diskothek wurde die Umbenennung bei der „Pre-Opening-Party“ in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag feierlich verkündet. Der Andrang war groß – bereits um 22.30 Uhr stand eine lange Schlange vor dem Gebäude. In der Nacht musste der Einlass mehrmals gestoppt werden, wie Disco-Betreiber Thorsten Bruns der NWZ berichtete. Die neue Saison im Empire startet dann endgültig Ende des Monats – am Samstag, 26. Oktober. BILD: