An der Talsperre wird kräftig gebuddelt

Im Sand spielen und zwischendurch zum Abkühlen ins Wasser: So verbringt der fünfjährige Junis aus Löhne (Landkreis Herford in Nordrhein-Westfalen) die heißen Sommertage. Mit seiner Familie ist er eine Woche lang zu Besuch an der Thülsfelder Talsperre. Am liebsten buddelt er im Sand und übt Schwimmen – das „Seepferdchen“ hat er schon. Wenn es wieder abkühlt, stehen bei der Familie auch noch einige Ausflüge auf dem Programm, unter anderem zum Molli-Bär-Spielpark und zum Jaderpark. Und zumindest etwas kühler soll es in der kommenden Woche werden, ab Sonntag fallen die Temperaturen voraussichtlich wieder unter die 30-Grad-Marke.

