Auch ohne Essen spenden Unterstützer

Mit vielen Leuten auf engem Raum reden und essen und dabei bei der 8. Böseler St. Martin Benefiz-Aktion Geld für den guten Zweck sammeln? Nicht in diesen Pandemie-Zeiten. Dennoch konnten Organisator Martin Pille (hinten von rechts), Koch Franz Rielmann und Schirmherr Bürgermeister Hermann Bösel am Donnerstagnachmittag 3500 Euro Spendengelder übergeben. Auch ohne Veranstaltung hatten sich viele Sponsoren großzügig gezeigt. Der Spendenscheck geht an den Böseler Eine-Welt-Laden, vertreten durch Kassenwartin Claudia Witte (vorne von rechts) Sprecherin Ulla Schmolke und Mitglied Agnes Wessels. Der Weltladen werde das Kinderheim Hogar San Rafael in Honduras unterstützen, berichteten die Aktiven. Die Verbindung besteht seit Gründung der Gruppe 1998. BILD:

