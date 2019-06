Barockensemble musiziert am Sonntag in Bethen

Das Barockensemble „Vox Cambiata“ musiziert an diesem Sonntag zugunsten der neuen Eule-Orgel in der Sankt-Marien-Basilika Bethen. Das Konzert beginnt 17 Uhr in der Wallfahrtskirche. Fortgesetzt wird das Konzert mit weltlicher Musik im Pfarrheim „Maria Einkehr“, wo der Orgelbauverein Getränke und Snacks anbietet. Es stehen Stücke von Bach, Telemann, Vivaldi und den Beatles auf dem Programm. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.BILD: Lisa