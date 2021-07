Schwimmsport in Barßel und Apen: SV Hellas startet nach Corona-Pause wieder durch

Barßel /Apen Aufatmen beim Vorstand des Schwimmvereins „Hellas“ Apen-Barßel. Nach langer Durstrecke durch die Corona-Pandemie konnte der Verein jetzt endlich wieder den Schwimmbetrieb sowohl im Hafenbad Barßel als auch im Freibad Hengstforde (Ammerland) aufnehmen.

„Wir sind froh, dass wir wieder insbesondere die Schwimmausbildung durchführen können. Hier gab es eine große Nachfrage bei den Eltern“, sagt der 1. Vorsitzende Wilhelm Strenge. „Wir sind mit zehn Kindern im Kurs für das Bronzeabzeichen und mit der gleichen Anzahl von Mädchen und Jungen in der Wassergewöhnung gestartet. Nach 14 Übungseinheiten konnten wir 18 Bronzeabzeichen und sogar drei Silberabzeichen abnehmen“, freute sich Stellvertreter Hermann Meyer. Auch die Wassergewöhnung war sehr erfolgreich. Drei Kinder erhielten das Seepferdchen. Auch anderen Kindern konnte die Angst vor dem Wasser genommen werden. „Wir hoffen, dass wir nach den Sommerferien wieder durchstarten können und auch den Schwimmerinnen und Schwimmern die aus Platz- und Hygienegründen und den Auflagen durch die Pandemie noch nicht wieder ins Wasser durften, die Gelegenheit zum Training bieten können“, hofft der 2. Vorsitzende.

In den Ferien hat der Verein die Möglichkeit das Hafenbad zur Erhaltung der Trainings- und Rettungsfähigkeit zu nutzen. Dafür dankt der Vorstand des SV Hellas sowohl der Gemeinde Barßel als auch der Gemeinde Apen. Besonderen Dank gelte aber den Mitgliedern, die dem Verein die Treue trotz fehlender Schwimmzeiten gehalten hätten. „Das Hafenbad-Team in Barßel stellt dem Verein montags und samstags jeweils für zwei Übungseinheiten das Bad zu Verfügung. Jeweils 20 Kinder können unterrichtet werden“, so Meyer. „In Hengsforde können wir mittwochs eine Bahn für die Ausbildung nutzen“, so Meyer weiter.