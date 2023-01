Polizei bittet um Hinweise: Dreiste Obstverkäufer betrügen 63-Jährige aus Barßel

Barßel Ein Opfer von aufdringlichen Obstverkäufern ist am Donnerstag, 12. Januar, eine 63-jährige Frau aus Barßel geworden. Drei unbekannte männliche Personen tauchten nach Polizeiangaben gegen 11.45 Uhr bei ihrer Wohnanschrift an der Lönsstraße im Barßeler Ortsteil Neuland auf. Die Männer kamen mit einem schwarzen VW Caddy mit Duisburger Kennzeichen vorgefahren. Während einer der Männer im Fahrzeug wartete, wurde die Frau von den anderen beiden angesprochen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Männer gaben an, frisches Obst verkaufen zu wollen, um mit dem Verkaufserlös hilfsbedürftige Menschen unterstützen zu können. Für den Kauf werde auch eine Spendenquittung ausgestellt. Aufgrund des hohen Verkaufspreises verneinte die Barßelerin dieses Angebot. Nachdem die Männer daraufhin ungefragt mehrere Obstkisten an ihrer Hauswand abstellten und sich weigerten, ihr Grundstück zu verlassen, bevor sie den geforderten Verkaufspreis nicht entrichtet hätte, fühlte sich die Barßelerin derart unter Druck gesetzt, dass sie das Obst bezahlte. Eine Spendenquittung erhielt sie nicht.

Im Nachhinein stellte sich zudem heraus, dass die Kisten viel weniger wogen, als zuvor von den Verkäufern angegeben. Einer der Männer konnte laut Polizei wie folgt beschrieben werden: südländisches Erscheinungsbild, kräftige Statur, ungefähr 175 bis 178 Zentimeter groß, zwischen Ende 40 und Mitte 50 Jahre alt, ungepflegter Dreitagebart und eine sehr gute deutsche Ausdrucksweise. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel. 04499/922200 entgegen.

