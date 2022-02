Politik in Barßel: Rat entscheidet am Montag über Haushaltsentwurf für 2022

Barßel /Elisabethfehn Die nächste Sitzung des Rates der Gemeinde Barßel beginnt am kommenden Montag, 21. Januar, um 19 Uhr. Tagungsort ist das Gemeindezentrum der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde (Baptisten) an der Oldenburger Straße in Elisabethfehn.

Viele Themen

Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Wahl einer Schiedsperson und einer Vertretung für den gemeinsamen Schiedsamtsbezirk der Gemeinden Barßel, Bösel, Saterland und der Stadt Friesoythe, die Berufung von Mitgliedern in den Schulausschuss, der Ausbau der Kettelerstraße in Harkebrügge zwischen den Straßen „Langer Kamp“ und der Schepser Straße sowie der

Bekanntgabe der Prüfungsmitteilung „Digitalisierung in allgemeinbildenden Schulen“ des Niedersächsischen Landesrechnungshofs.

Ebenfalls wird der Haushalt für 2022 Thema auf der Sitzung sein. Die Haushaltsvorstellung erfolgte wie im Vorjahr in den jeweiligen Fraktionssitzungen. In diesem Rahmen konnten Fragen zum Haushalt mit der Kämmerin besprochen werden. „Trotz der aktuellen Covid-19-Pandemie sowie den damit in Zusammenhang stehenden Einschränkungen konnte folglich eine in gewohntem Maße umfassende Information der Ratsmitglieder zum Haushalt 2022 gewährleistet werden“, heißt es in der Beschlussvorlage der Gemeinde.

Ebenfalls wird auch die geplante Seeterrasse am Barßeler Hafen Thema auf der Ratssitzung sein. Das Projekt wurde auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Tourismus bereits breit diskutiert.

Standortfrage später

Gerade beim Standort des Projekts gab es unterschiedliche Meinungen in den Fraktionen. Die erste Maßnahme muss bis zum 31. März dieses Jahres bei der NBank angemeldet sein, ansonsten wird das Fördergeld für dieses Projekt ersatzlos gestrichen. Die „Feinplanung“ ließe sich nach Aussagen des Bürgermeisters in der Fachausschusssitzung auch im Anschluss noch klären.