Kleiderbörse in Barßel: Dichtes Gedränge in der Marienschule

Barßel Zur Kleiderbörse und Verkauf von Spielzeug sowie Umstandsbekleidung hatten erneut das „Team Kleiderbörse“ aus Barßel in die Räumlichkeiten der Marienschule Barßel eingeladen. Es herrschte gleich nachdem die Schultüren geöffnet wurden großer Andrang. Der Erfolg hat von Jahr zu Jahr zugenommen und noch immer sind Mütter der ersten Stunde dabei. Das Angebot an Kleidung aus zweiter Hand ist recht umfangreich, so dass jeder Besucher durchaus fündig werden konnte.

Die Auswahl an gebotener Kleidung für Kinder vom Kleinkindalter bis hin zu Jugendlichen war auch diesmal riesig, ebenso das Angebot an Schuhen, sowie Kinder- und Sportwagen, Fahrräder oder Spielsachen. Die Aula in der Marienschule reichte kaum aus, um all die Kleidungsstücke und sonstigen Sachen unterzubringen. Kaum ein Besucher ging nach Hause, der nicht irgendetwas für die Sprösslingen gefunden hatte.

