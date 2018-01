Barßel /Neuland Noch ist an der Schützenstraße in Neuland zwischen den Grundstücken mit der Hausnummer 6 und 8 nichts zu sehen. Doch schon bald könnten hier zwei mobile Bioputenhennenställe mit zusammen 898 Plätzen stehen. Das gefällt den Anliegern gar nicht.

„Beim Landkreis Cloppenburg hat ein Barßeler die baurechtliche Genehmigung für zwei mobile Bioputenhennenställe Standort Schützenstraße in Barßel beantragt. Die Ställe sollen als Bioputenställe nach Naturlandstandards betrieben werden. Geplant sind zwei Rundbogenhallen mit jeweils einem Vordach an den beiden Längsseiten“, teilt Frank Beumker, Pressesprecher des Landkreis Cloppenburg, mit. „Die Ställe sollen nach jedem Haltungsdurchgang den Standort wechseln. Sie ruhen ohne Fundament auf dem Erdboden, verfügen aber nicht über ein Fahrgestell mit Rädern sondern über Kufen, mit denen sie von einem zum anderen Standort gezogen werden“, so Beumker weiter. Doch auch diese mobilen Ställe verursachen Emissionen. Dazu kommt, dass direkt neben der Fläche Wohnhäuser stehen.

„Es kann doch nicht angehen, dass sowas direkt in Neuland gebaut werden darf. Der Stall würde dann nur ungefähr 100 Meter vom Schützenplatz und 50 Meter von der angrenzenden Siedlung stehen“, sagt Anlieger Heinrich Kruse. Ein weiterer Anwohner, Karl Oltmanns, befürchtet, dass sich alte Zeiten wiederholen könnten. „Die Anwohner der Schützenstraße und das Umfeld mussten weit über 40 Jahre mit einem Hühnerstall mit Legehennen leben“, so Oltmanns.

Doch wie sieht die Gesetzeslage bei den neuen mobilen Ställen aus? Seit der letzten Änderung der Niedersächsischen Bauordnung vom 25. September sind „ortsveränderlich genutzte und fahrbereit aufgestellte Geflügelställe zum Zweck der Freilandhaltung oder der ökologisch-biologischen Geflügelhaltung, wenn diese einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen und jeweils nicht mehr als 450 m³ Brutto-Rauminhalt sowie eine Auslauffläche haben, die mindestens 7 m² je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt beträgt“ verfahrensfrei. Das heißt, sie brauchen keine Baugenehmigung mehr, müssen aber die übrigen öffentlich-rechtlichen Vorgaben einhalten. Unter anderem dürfen sie die erforderlichen Immissionsschutzabstände nicht unterschreiten.

„In der aktuell beantragten Form sind die Stallgebäude mit mehr als 450 Kubikmeter Bruttorauminhalt nicht verfahrensfrei. Der Bauherr hat dem Landkreis Cloppenburg am Mittwoch mitgeteilt, dass er das geplante Vorhaben so umplanen möchte, dass es unter die verfahrensfreien Maßnahmen fällt“, so Beumker weiter. In jedem Falle seien aber die Immissionsabstände und die wasserrechtlichen Vorschriften einzuhalten. Darauf will auch Bürgermeister Nils Anhuth ein Auge haben. „Grundsätzlich ist es so, dass wir als Gemeinde bei landwirtschaftlichen Bauvorhaben, die in direkter Nähe zur Wohnbebauung erfolgen sollen, ganz besonders genau hinschauen, was die Emissionen angeht“, antwortete Nils Anhuth auf eine Anfrage von Karl Oltmanns.

Die Anlieger können allerdings erst einmal aufatmen. „Der Antrag wurde kürzlich auf Wunsch des Bauherrn zunächst ruhend gestellt“, so Beumker.