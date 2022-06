Suchaktion in Barßel: Vermisstenmeldung entpuppt sich als sehr schlechter Scherz

Barßel Es klang dramatisch, was der Polizei am Samstagmorgen aus Barßel gemeldet wurde. Eine Frau sollte an der Straße Achtern Diek ins Wasser des Nordloher-Barßeler Tiefs gegangen und nicht wieder aufgetaucht sein. Sofort wurde eine Suchaktion der Feuerwehr initiiert. Auch ein Hubschrauber und Taucher von THW und DLRG kamen dabei zum Einsatz.

Einige Stunden später stellt sich heraus: Diesen Vorfall hat es vermutlich nie gegeben. „Da hat uns jemand verarschen wollen“, bringt es Polizeioberkommissar Christoph Redemann auf den Punkt. Ermittlungen ergaben, dass sich die angeblich Vermisste aktuell im Urlaub befindet.

Der Anrufer sei als ein 39-Jähriger aus der Gemeinde Edewecht identifiziert worden. Für ihn kann es nun unter Umständen sehr teuer werden. Je nach Umständen des Notrufs sei es durchaus möglich, dass er zumindest teilweise die Kosten des Einsatzes zu tragen habe, so Redemann.

