Begrüßung in Löningen

Löningens Bürgermeister Marcus Willen (rechts) hat zwei neue Auszubildende und einen neuen Angestellten begrüßt. Stellvertretend für den Personalrat nahm Ulrich Keil (links) an der Veranstaltung teil. Nico Gau (2. von links) absolviert eine Ausbildung als Fachkraft für Abwassertechnik, hier dauert die Ausbildungszeit drei Jahre. Die Ausbildung findet bei der Kläranlage statt. Kim Stober wird fortan als Stadtsekretär-Anwärterin in der Rathausverwaltung ausgebildet. Die Ausbildungsdauer beträgt zwei Jahre.

Vor dem Prüfungsausschuss der Niedersächsischen Landesschulbehörde in Rotenburg hat Aron Lüken (Mitte) seine Abschlussprüfung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe mit Erfolg abgelegt. Ausgebildet wurde er bei den Löninger Bäderbetrieben, also im beheizten Wellenfreibad Hasetal sowie im Wärme-Hallenbad. Der Nachwuchsmitarbeiter wurde in ein Angestelltenverhältnis übernommen. BILD: