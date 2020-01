Besucher von Ballet begeistert

Das staatliche russische Moscow Classic Ballet brachte am vergangenen Samstagabend im Forum am Hansaplatz in Friesoythe Tschaikowskys „Schwanensee“ auf die Bühne. Die Sage von der verzauberten Schwanenprinzessin, die nur durch wahre Liebe aus dem Bann des bösen Zauberers erlöst werden kann, ist eines der wohl bekanntesten und beliebtesten Ballette. Der „Schwanensee“ erfordert zum einem tänzerische Höchstleistung, zum anderem schauspielerisches Talent – und beides wurde in Friesoythe mit spielender Leichtigkeit umgesetzt. Davon waren die rund 150 Besucher begeistert. Russlands erfolgreichstes Tournee-Ensemble führte unter der Leitung von Wjatscheslaw Gordejew in prächtigen Kostümen die beliebte Geschichte des Schwanensees auf. Das klassische Ballett wurde von handverlesenen Meistertänzern aufgeführt. BILD: