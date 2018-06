Bevern hält Klasse mit 6:3-Sieg

Bevern Sie haben es geschafft, und zwar aus eigener Kraft: Die Fußballer des SV Bevern konnten sich am letzten Spieltag den Landesliga-Klassenerhalt sichern. Das Team des Trainers Matthias Risse gewann am Samstagabend zu Hause mit 6:3 (4:1) gegen Tura Westrhauderfehn und kam so auf die anvisierten 40 Punkte.

Risse und Co-Trainer Peter Hölzen hatten dank Bernd Gerdes zunächst einen entspannten Nachmittag erlebt, hatte der dynamische Mittelfeldspieler doch in den ersten 27 Minuten dreimal ins Gäste-Gehäuse getroffen. Etwas kribbelig wurde es in Hälfte zwei dennoch, nachdem Tura auf 3:5 verkürzt hatte und auch noch die Latte traf. Doch der SVB ließ sich nicht mehr von der Siegerstraße abbringen.

Neben Gerdes, der am Ende insgesamt vier Tore erzielt hatte, konnten sich Sebastian Sander und Albi Dosti auf Beverner Seite in die Torschützenliste eintragen. Auf Janek de Buhrs Konto gingen alle drei Gästetreffer. „Wir haben den etwa 400 Zuschauern richtig was geboten“, freute sich Hölzen. „Bernd Gerdes war diesmal überragend.“