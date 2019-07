Blühwiesen stehen bei Insekten im Stadtgebiet hoch im Kurs

Aktuell stehen die vom städtischen Bauhof angelegten Blühstreifen im Cloppenburger Stadtgebiet in voller Blüte. Auf einer Fläche von insgesamt 8000 Quadratmetern bieten die heimischen Blühpflanzen Insekten aller Art einen Lebensraum sowie Vögeln eine wichtige Nahrungsquelle. Ganz nebenbei werden die unterschiedlichen Bereiche im Stadtgebiet durch die bunte Farbenpracht der Blüten optisch aufgewertet. Die ein- und zweijährigen Mischungen blühen noch bis in den Oktober hinein. So wurden unter anderem neben Flächen an der Bether Straße, der Höltinghauser Straße und Löninger Straße auch im Bereich des Bürgermeister-Heukamp-Parkplatzes Blühstreifen angelegt. Zudem wurde am Garreler Weg in Staatsforsten ein Blühstreifen zwischen dem neuen Radweg und der Fahrbahn angesät. „Wie bereits im vergangen Jahr wurden die Blühstreifen auch in diesem Sommer gut angenommen. Auf allen angelegten Flächen sind viele Insekten zu finden, Besonders freut uns, dass in diesem Jahr auch viele Privatleute Blühstreifen auf Ihren Grundstücken ausgesät haben“, zieht Grünplaner Ludger Tönnies ein positives Fazit.BILD: