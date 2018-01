Bösel Einige Vereine planen sicherlich noch, andere haben die Terminplanungen für die Veranstaltungen in diesem Jahr abgeschlossen. Wiederum andere Termine finden sich immer jeweils am gleichen Wochenende im Jahresplan wieder. In diesem Jahr stehen in der Gemeinde Bösel wieder einige größere Veranstaltungen auf dem Programm, auf die sich die Böseler und Petersdorfer schon einmal freuen können. Hier eine kleine Übersicht für 2018, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

• Januar

6. Januar: Hallenturnier des SV Bösel

13. Januar: Sportlerball des SV Petersdorf

20. Januar: Taubenjagd für einen guten Zweck

20. Januar: Firmung in der Katholischen Kirchengemeinde St. Cäcilia

20. Januar: Sängerball Gemischter Chor Bösel

27. Januar: Kohlgang – Reit- und Fahrverein Bösel

• Februar

2. Februar: Generalversammlung SV Bösel

5. Februar: Generalversammlung Gemischter Chor Bösel

6. Februar: Tagung des Geschichtsausschusses des Heimatbundes Oldenburger Münsterland

16. Februar: Generalversammlung SV Petersdorf

22. Februar: Grünkohlessen – Seniorengemeinschaft Petersdorf

• März

7. März: Generalversammlung Reit- und Fahrverein Bösel

22. März: Heilige Messe mit anschließender Kaffeetafel und Vortrag zum Thema „Honduras“, Seniorengemeinschaft Petersdorf

28. März: Generalversammlung Borsla

• April

1. April: Osterfeuer

8. April: Feier der Erstkommunion in Petersdorf

29. April: Einweihung des Dorfparks mit Boule- und Beachvolleyballfeld

29. April: Feier der Erstkommunion in Bösel



• Mai

6. Mai: 7. Böseler Handwerker- und Bauernmarkt

24. Mai: Wallfahrt nach Bethen, Seniorengemeinschaft Petersdorf

27. Mai: Jubiläum zum 50-jährige Bestehen der Kindertagesstätte St. Raphael

• Juni

3. Juni: Chorfest – Gemischter Chor Bösel

3. Juni: Schautag im Museum am Pallert

9. Juni: Schulfest St.-Martin-Grundschule

10. Juni: BiB-Event



• Juli

7. bis 9. Juli: Schützenfest St.-Franziskus-Schützenbruderschaft Petersdorf

13. Juli: Dorfpokalturnier SV Bösel

14. bis 16. Juli: Schützenfest Bürgerschützenverein Bösel

• August

2. August: Ehrung der 80-Jährigen durch die Gemeinde

5. August: Schautag im Museum am Pallert

• September

2. September: Schautag im Museum am Pallert

6. bis 9. September: Euro-Musiktage in Bösel

14. bis 16. September: Reitturnier Reit- und Fahrverein Bösel

20. September: Seniorenwallfahrt nach Hopsten Breischen



• Oktober

6. bis 14. Oktober: Pilgerfahrt nach Lourdes

7. Oktober: Schautag im Museum am Pallert

13. Oktober: Öffentliche Fischerfete

26. Oktober: Generalversammlung Fischereiverein

27. Oktober: Sportlerball DJK Bösel, SV Bösel, Tennisverein Bösel



• November

10. November: Verleihung des Borsla-Preises

30. November: Weihnachtsmarkt Katholische Grundschule Petersdorf

• Dezember

1. Dezember: Adventskonzert Gemischter Chor Bösel

8./9. Dezember: Weihnachtsmarkt am Pallert

16. Dezember: Nikolausfeier des Reit- und Fahrvereins Bösel