Bürger gedenken der Opfer von Hanau

Um der Opfer des Anschlags in Hanau zu gedenken, haben sich am Mittwochmorgen etliche Zuwanderer und Einheimische im Foyer des Cloppenburger Rathauses versammelt. Unter anderem waren auch die „Kurdischen Frauen und Senioren“, eine Eltern-Kind-Gruppe und das „Netzwerk Familie“ dabei. Von der Stadtverwaltung waren unter anderem Fachbereichsleiter Egon Meyer-Pölking (2.von rechts) und der Leiter des Familienbüros, Norbert Schilmöller (rechts), zu einer Tasse Tee gekommen. Am 19. Februar hatte ein 43-jähriger Deutscher aus Hanau an verschiedenen Orten in der Stadt neun Menschen mit Migrationshintergründen, seine Mutter und sich selbst erschossen. Er handelte aus fremdenfeindlichen und rassistischen Motiven. „Die richtigen Worte für solche Taten zu finden, ist sehr schwer. Rechte Taten oder rechtes Gedankengut haben bei uns in Cloppenburg keinen Platz“, sagte Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (CDU). Inzwischen leben in Cloppenburg 5887 Ausländer aus 101 Nationen. Das sind 498 mehr als 2018. Die Kreisstadt hat inzwischen einen Ausländeranteil von 16,04 Prozent (2018: 14,9 Prozent), landesweit waren es nur halb so viele, bundesweit 13 Prozent. Dazu kommen 5000 Bürger aus der ehemaligen Sowjetunion. BILD: