Ansiedlung auf der Kippe: Kein Flächenverkauf für XXXLutz in Cloppenburg

Cloppenburg Die seit fünfeinhalb Jahren geplante Ansiedlung des Möbelriesen XXXLutz in Cloppenburg hat einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Wie unsere Redaktion am Montag aus sicherer Quelle erfuhr, kann der vom Stadtrat am 18. Juli 2018 beschlossene Verkauf einer 55 000 Quadratmeter (qm) großen Fläche im Bereich Jümmestraße/Westallee nicht wie geplant über die Bühne gebracht werden. Auf der Fläche wollte ein in Würzburg ansässiges Immobilienunternehmen eine neue Filiale für die XXXLutz-Gruppe aus Österreich bauen. Auch daraus wird nun erst einmal nichts.

Quasi Ausschreibung

Um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, will die Stadtverwaltung die geplante Ansiedlung eines Möbelmarktes quasi ausschreiben. Dazu können sich in einem zweistufigen und für den Laien komplexen Investoren-Auswahlverfahren alle Interessierten um den Grundstückskauf zwecks Realisierung eines Möbelmarktes bewerben.

In einem ersten Schritt müssen interessierte Unternehmen nachweisen, dass sie vor dem Hintergrund der zu erwartenden Kosten mindestens 50 Millionen Euro stemmen können. Danach sollen vier Bewerber übrig bleiben, mit denen über die von ihnen geplante Nutzung und Architektur sowie ökologische Aspekte gesprochen werden soll. Hinsichtlich des Nutzungskonzepts favorisiert die Stadtverwaltung offenbar einen Schwerpunkt auf dem mittelpreisigen Möbelsegment.

Bei der ursprünglich geplanten Ansiedlung des XXXLutz-Möbelmarktes war ein Quadratmeterpreis von 45 Euro vereinbart worden, bei dem nun anvisierten Verfahren müssen Bieter deutlich tiefer in die Tasche greifen. Mindestens 100 Euro pro Quadratmeter müssen Investoren bieten. Sie dürfen aber auch eine kleinere Fläche als XXXLutz nehmen.

Zeitrahmen

Wenn am Ende ein Investor gefunden worden ist, soll dieser verpflichtet werden, das Bauvorhaben in einem bestimmten Zeitrahmen zu realisieren. Falls er dem nicht nachkommt, soll eine im Kaufvertrag verankerte Rückübertragungspflicht des Grundstücks greifen.

Ursprünglich hatte XXXLutz mit einer Verkaufsfläche von 34 000 qm bereits 2021 an den Start gehen wollen – zum Vergleich: Der Ikea-Markt in Oldenburg hat 27 000 qm. Inzwischen hat XXXLutz die Verkaufsfläche bereits um 10 000 qm reduziert. Trotzdem regt sich weiterhin Widerstand von Mitbewerbern und aus umliegenden Kommunen gegen das Projekt. Zudem hatte der Landkreis Cloppenburg extra für die geplante Ansiedlung ein Regionales Einzelhandelskonzept in Auftrag geben müssen, das im März 2021 vom Kreistag verabschiedet wurde.

Ob sich XXXLutz vor dem Hintergrund der neuen Ausgangslage um das Grundstück bewerben wird, ist unklar. Zu einer entsprechenden Anfrage wollte sich das Unternehmen nicht äußern.

