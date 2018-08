Cloppenburg Während sie ein paar Hundert Meter weiter das Cloppenburger Schützenfest feierten, wurde auch im Stadion an der Friesoyther Straße gefeiert: Es war zwar kein Schützenfest, aber immerhin ein klarer Sieg, den die Zweitliga-Fußballerinnen des BV Cloppenburg den 198 Zuschauern am Sonntag zu bieten hatten. Nach einem ausgeglichenen Beginn hatten zwei Cloppenburger Tore innerhalb von sieben Minuten Gegner FSV Gütersloh völlig aus dem Konzept und dem Gastgeber letztlich einen souveränen Sieg gebracht. „Wir haben heute die Tore zur richtigen Zeit gemacht“, freute sich Tanja Schulte, sportliche Leiterin und gemeinsam mit Imke Wübbenhorst Trainerin des BVC, nach einem überzeugenden 3:0 (2:0)-Erfolg.

Ein wichtiger Grund für den BVC-Triumph war neben den Toren zur richtigen Zeit die Tatsache, dass die Cloppenburgerinnen ihre Ausfälle kompensieren konnten. So machte Pia Siegel in ihrem ersten Spiel als Innenverteidigerin ebenso eine sehr gute Figur wie Lisa Josten als rechte Verteidigerin. Zumal die von Werder Bremen zurückgekehrte Josten fast mit jedem ruhenden Ball für große Gefahr fürs Gütersloher Gehäuse sorgte.

Und ruhende Bälle gab es zumindest in der ersten Hälfte reichlich. Während der Gast mit der einen oder anderen Kombination gefährlich wurde, erspielte sich der BVC einen Eckball nach dem anderen. Und in der 23. Minute hätte Josten eine Ecke von links fast direkt verwandelt.

Zwei Minuten später war es dann Kapitänin Agnieszka Winczo, die eine Josten-Ecke am langen Pfosten mit dem Kopf erwischte und den Ball so ins Tor weiterleitete. „Das war der Dosenöffner“, sagte Schulte. Und Winczo wusste, mit wem sie ihren Treffer feiern wollte. Sie lief mit dem Ball bis zur BVC-Bank, wo die eigentliche Spielführerin der Cloppenburgerinnen, die schwangere Daniela Löwenberg, auf sie wartete.

Anschließend mussten die Fans nicht lange auf den zweiten Treffer warten. In der 32. Minute hatte sich Winczo über rechts durchgesetzt und draufgehalten, aber Sarah Rosemarie Rolle im FSV-Tor wehrte den Ball ab – nur um ihn dann doch aus dem Tor holen zu müssen. Jana Radosavljevic, die nach einem Schlag auf die Nase in Saarbrücken mit Gesichtsmaske spielte, hatte abgestaubt.

Anschließend war der BVC dem 3:0 näher als der bis dahin mindestens ebenbürtige FSV dem Anschlusstreffer. Der FSV wirkte wie vom Donner gerührt, und so passte es, dass zur Pause „Thunderstruck“ von AC/DC aus den Lautsprechern dröhnte.

Dass die Gütersloherinnen den BVC auch in Hälfte zwei nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis bringen konnten, lag aber auch an der starken Doppelsechs, die Natsuki Kishikawa und Anna Johanning bildeten. Sie ließen kaum etwas zu, und wenn der FSV doch mal durchkam, reagierte Torhüterin Vanessa Fischer gut.

Für das schönste Tor des Tages und für den Endstand sorgte schließlich die wuselige Michelle Meyer, die den Ball nach einem schönen Seitenwechsel von Kishikawa ins FSV-Tor schlenzte (65.).

„Das war schon ein wichtiger Sieg“, sagte Schulte wegen der 1:3-Niederlage zum Auftakt in Saarbrücken. Zumal das nächste Punktspiel erst in drei Wochen ansteht. Nach einer Pause am kommenden Wochenende steht zunächst das DFB-Pokal-Zweitrundenspiel zu Hause gegen Erstligist Borussia Mönchengladbach (9. September, 14 Uhr) auf dem Programm.

BV Cloppenburg: Fischer - Josten, Siegel, Luker, Dimitriou - Johanning, Kishikawa - Meyer (82. Martha Müller), Flaws, Radosavljevic (79. Hasenkamp) - Winczo (87. Kaiser).