Cloppenburg Das Repair-Café hat nun zum 50. Mal seine Türen geöffnet. Gemeinsam mit den Besuchern wurde einmal mehr repariert und geschraubt. Im April 2015 war der Verein in den Räumen der Volkshochschule gegründet worden. Rolf Haedke wurde zum Vorsitzenden gewählt. Bereits nach dem dritten Treffen zog der Verein ins Schwedenheim an der Friesoyther Straße 9 um, wo nun einmal im Monat repariert wird, was noch zu retten ist.

Insgesamt wurden an den Reparaturnachmittagen 1223 Arbeiten durchgeführt – mit einer Erfolgsquote von 65 Prozent. Überwiegend sind es Küchengeräte, Radios und andere Musikgeräte. Auch werden immer häufiger Computer und deren Zubehör sowie Fahrräder gebracht.

Für alle Arbeiten gibt es Fachkräfte, die in diesen Bereichen beruflich aktiv gewesen sind. Zurzeit hat der Verein 22 Mitglieder. Während der Wartezeit werden Kaffee und Kuchen angeboten. Im Durchschnitt kommen 20 bis 30 Kunden. Im nächsten Jahr steht eine kleine Veränderung an. Das Schwedenheim wird abgerissen, das Café zieht ins Gelbe Haus des Schwedenheims um.