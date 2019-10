Die Trotzköpfe führen viermal „Hotel König“ auf

Hannover

Havarie Der „msc Zoe“ Schiffsunglück beschäftigt Ermittler und Landtag

In der stürmischen Nordsee verlor der Riesenfrachter „MSC“ Zoe 345 Container. Die Suche nach der Ursache läuft. Noch sind aber Fragen zu den Kosten und der Suche nach verlorenen Ladungsteilen offen. Was hat es mit festgestellten Mängeln an dem Schiff auf sich?