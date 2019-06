Emsteck In dem Fluss „Emsteker Brake“ – an der Halener Straße – ist am Donnerstag eine unbekannte Flüssigkeit entdeckt worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Farbe handelt. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek setzte Barrieren, um ein Ausbreiten der Flüssigkeit zu verhindern. Hinweise an die Polizei Emstek, Telefon 04473/2306, oder Polizei Cloppenburg, Telefon 04471/18600.