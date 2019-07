Ereignisreiche Stunden auf dem Abenteuerspielplatz

Viel Spaß hatten zahlreiche Flüchtlingsfrauen mit ihren Kindern aus Cloppenburg nun auf dem Abenteuerspielplatz an der Thülsfelder Talsperre. Im Rahmen des Projektes „Gut Ankommen in Niedersachsen“ verbrachten sie in Begleitung ihrer Familienpaten und einiger Pädagoginnen einen erlebnisreichen Nachmittag. Initiatoren waren der Sozialdienst katholischer Frauen in Kooperation mit dem Caritas-Sozialwerk in Cloppenburg. Bei strahlendem Sonnenschein tauschten sich die Frauen aus und spielten gemeinsam mit ihren Kindern. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: die Frauen füllten den Picknicktisch mit typischen Getränken und Speisen unterschiedlicher Nationen. BILD: