Erster „Frühchen-Treff“ ein voller Erfolg

Oldenburg

Probefahrt Mit Den Attraktionen Der große Fahrgeschäfte-Test auf dem Oldenburger Kramermarkt

Ob Höhenflug oder Spukerlebnis – Spaß und Vergnügen ist an jeder Ecke zu finden. Doch was kostet es, wie lange dauern die Fahrten und was nichts für empfindliche Mägen? Wir haben den Test gemacht.