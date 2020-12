Fielmann in Cloppenburg hat jetzt ganz viel Platz

Die Zahlen sind schon beeindruckend: Etwa 23 000 Brillen werden jedes Jahr von den 18 Optikern in und um Cloppenburg verkauft. Mehr als die Hälfte von nur einem einzigen Fachgeschäft: der Fielmann-Niederlassung Lange Straße. Zuletzt war die Nachfrage so groß, dass die Verkaufsräume nicht mehr ausreichten. Augenoptikermeister Thomas von Oorschot (links) kann sein Glück kaum fassen. „Es war tatsächlich so, dass wir der Zahl von Kunden in den alten Räumen nicht mehr gewachsen waren. Und gerade, als wir anfingen, nach Alternativen zu suchen, schloss das Spielzeuggeschäft wenige Häuser weiter.“

Sechs Monate wurde umgebaut. Entstanden ist eine Niederlassung mit doppelter Fläche: fast 400 Quadratmeter. Die Zahl der Beratungstische konnte von fünf auf neun erhöht werden, auch steht ein dritter Raum für kostenlose Sehtests zur Verfügung. Jetzt habe man endlich den benötigten Platz.

