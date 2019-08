Fotografieren in Nacht- und Nebelaktion erlernen

Experimentieren mit der Kamera ist das Stichwort für ein Fotografie-Seminar, das in der Katholischen Akademie Stapelfeld stattfinden wird. Im Einsteigerseminar „Lichtspiele“ lernen die Teilnehmenden viele Möglichkeiten kennen, um in der Arbeit mit Licht und Schatten überraschende und faszinierende Ergebnisse zu erzielen. Die Fotografin Angela von Brill aus Osnabrück freut sich vom 6. bis 8. September auf experimentelle Fotografie mit einer Nacht- und Nebelaktion, Fotografie zur Blauen Stunde und Übungen zur Langzeitbelichtung. Zum Seminarbeginn wird es eine Einführung in die Kameratechnik geben. Im Verlauf gibt es Tipps und Tricks, in Bildbesprechungen professionelles Feedback und Best Practice Hinweise. Anmeldung bei Angelika Walter unter Telefon 04471/188-11 25 oder awalter­@ka-stapelfeld.deBILD: