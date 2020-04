Freiwillige nähen Mundschutz

Für fleißige Näher und Näherinnen hält die Ehrenamtsagentur Cloppenburg fertige Zuschnitte für Mundschutze (inclusive Nähanleitung und Zubehör) in ihrer Geschäftsstelle an der Bürgermeister-Winkler-Str. 23 bereit. Sie können dort dienstags, mittwochs und donnerstags zwischen 10 und 12 Uhr herausgegeben werden. Die bei der Ehrenamtsagentur eingegangenen selbstgenähten Mundschutze wurden bereits an das St. Pius-Stift weitergegeben. dpa-BILD: