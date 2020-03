Munter bleiben – ein Zuruf, der in dieser Zeit noch mal nachhorchen lässt. Bei mir kam es bisher manchmal flapsig, manchmal humorvoll gerufen an. „Munter bleiben“ ist mehr als „Bleib gesund“, denn es heißt, aufgeweckt, lebhaft und wach zu sein. Muntere Menschen haben oft ein heiteres Gemüt. Sie gehen dann mit Freude und Tatendrang an die anstehenden Aufgaben. Vielleicht braucht es gerade in dieser Zeit dazu einen „Muntermacher‘“ wie auch Kaffeetrinken und launige Menschen es bewirken.

In der Bibel steht: Gott macht fröhlich! Er ist der Muntermacher. „Du machst fröhlich, was da lebet im Osten wie im Westen“, so lautet es in Psalm 65. Was ist das für eine Fröhlichkeit? Ich möchte diese Fröhlichkeit als stille Freude, als erwartende Freude beschreiben. Gott möchte Ihnen auch an diesem Tag Momente der Freude schenken. Unspektakulär – nicht reißerisch, und trotzdem so, dass Fröhlichkeit daraus erwächst. „Munter bleiben!“

• Autorin dieses Beitrages ist Mechtild Pille, Pastoralreferentin im Bischöflich Münstersches Offizialat Vechta mit dem Schwerpunkt Frauenseelsorge/kfd. Das Offizialat veröffentlicht in den kommenden Wochen täglich kurze geistliche Impulse im Zeichen der Corona-Krise.