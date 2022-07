Wegen einer Corona-Infektion: Kunze-Konzert in Garrel muss erneut verschoben werden

Garrel Im vergangenen Jahr fiel das Konzert buchstäblich ins Wasser, an diesem Freitag, 8. Juli, sollte das Konzert von Heinz Rudolf Kunze im Dorfpark in Garrel nachgeholt werden. Doch es muss erneut verschoben werden. Wie Veranstalter Maik Böse am Donnerstag mitteilte, musste Kunze das Konzert mit seinem neuen Soloprogramm „Wie der Name schon sagt“ wegen einer Corona-Infektion absagen. Aber: „Aller guten Dinge sind drei.“ Verlegt wurde das Open-Air-Konzert nun auf Samstag, 20. August. Beginn ist um 20 Uhr. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

