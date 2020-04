Geduldig sein – aus Liebe

„Bitte haben Sie Geduld!“, diesen Satz hören wir täglich aus dem Mund der Verantwortlichen in unserem Staat. Geduld, um das Leben aller zu schützen. Das ist herausfordernd, wenn das Leben in entspannter Normalität in ungewisser Ferne liegt. Ein altes Wort für Geduld ist Langmut. Der Apostel Paulus sagt: „Die Liebe ist langmütig.“ Liebend wachsen uns Kräfte und Mut zu. Sie stärken uns, die alltäglichen Geduldsübungen anzunehmen und zu meistern: Kinder ohne Kita und Schule, mühsame Einkäufe, fehlenden Auszeiten im Chor oder Fitnessstudio… Wenn wir konkrete Menschen vor Augen haben, um derentwillen wir uns einschränken, dann wird vieles leichter. Geduld – aus Liebe – hat eine besondere Kraft.

• Das Offizialat Vechta schickt täglich in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche der Region einen geistlichen Impuls zur Corona-Krise. Der Autorin ist heute Lisa Oesterheld, Referentin für Spiritualität im Bischöflich Münsterschen Offizialat in Vechta.