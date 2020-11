Schutz vor Vogelgrippe: Stallpflicht für Geflügel in der Region angeordnet

Cloppenburg /Vechta In Niedersachsen wird es zwar zunächst keine landesweite Stallpflicht für Freilandgeflügel wegen des hochansteckenden Geflügelpest-Virus’ geben. Aber die Landkreise Cloppenburg und Vechta werden zum Schutz des Hausgeflügels die Aufstallung für alle Betriebe, auch Hobbyhaltungen, anordnen. Die Verfügung tritt im Landkreis Cloppenburg am Samstag um 0 Uhr in Kraft. Wegen der Entwicklung der Seuchenlage hatte Niedersachsen Risikobewertungen von den Kreisen und kreisfreien Städten angefordert. Diese würden nun vorliegen.

Auf Einladung des Niedersächsischen Landwirtschaftsministerium fand am Mittwochnachmittag eine Telefonkonferenz mit den Veterinärämtern der Küstenlandkreise und der Landkreise mit hoher Geflügeldichte statt. Außer im Oldenburger Münsterland wird im Ammerland, in Aurich, in Cuxhaven, in der Stadt Delmenhorst, in der Stadt Emden, im Emsland, in Friesland, in der Grafschaft Bentheim, in Leer, in Stadt und Landkreis Oldenburg, in Stadt und Landkreis Osnabrück, in Osterholz-Scharmbeck, in Stade, in der Wesermarsch, in der Stadt Wilhelmshaven und in Wittmund die Aufstallung angeordnet. In diesen Regionen werde besonders viel Geflügel gehalten beziehungsweise seien sie besonders stark vom derzeit stattfindenden Vogelzug betroffen.

Die Notwendigkeit der Aufstallungsverfügungen wird regelmäßig überprüft, um deren Dauer auf das seuchenhygienisch unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen. Bislang wurde in Niedersachsen bei drei Wildvögeln (zwei Enten im Landkreis Cuxhaven und eine Nonnengans im Landkreis Wesermarsch) der Geflügelpesterreger des Subtyps H5N8 nachgewiesen. Ausnahmen von der Aufstallungspflicht sind möglich.

