Hochzeitsmesse im Friesoyther Forum

Ganz in Weiß vor dem Traualtar – Nach wie vor ist das für viele Frauen eine traumhafte Vorstellung. Wobei Weiß nun nicht reines Weiß bedeuten muss. Es gibt diese Farbe in unterschiedlichen Nuancen. Es gibt aber auch ebenso viele Schnitte und Modelle. Da ist es keine leichte Aufgabe, sich zu entscheiden. Da könnte sich ein Besuch der Hochzeitsmesse in Friesoythe durchaus lohnen. Braut- und Abendmoden Hanneken aus Friesoythe stellt derzeit im Forum am Hansaplatz rund 120 Kleider und über 20 Anzüge aus. Zu sehen sind die neuesten Trends 2020. Die Messe ist an diesem Samstag und Sonntag, 5./6. Oktober, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Mitarbeiter wie Monika Bührmann und Thorben Freese (Bild) stehen allen Besuchern an beiden Tagen beratend zur Seite. Geschäftsinhaber Frank Hanneken könnte sich vorstellen, die Hochzeitsmesse in Friesoythe regelmäßig stattfinden zu lassen. Dann vielleicht auch mit örtlichen Anbietern etwa von Blumenschmuck oder Hochzeitstorten. BILD: