Ideen gegen die Folgen des Corona-Lockdowns

Mit ausreichendem Sicherheitsabend hat sich die SPD-Fraktion mit Vertretern der Wirtschaftsgemeinschaft und CM Marketing im Cloppenburger Ratssaal ausgetauscht. „Die Aufrechterhaltung des Wirtschaftslebens in Zeiten von Corona ist für viele Geschäfte existenziell. Uns war wichtig, den Kaufleuten zu signalisieren, dass wir auch zu Unterstützungen gewillt sind“, erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende Jan Oskar Höffmann. Lena Kessen, Hubert Kulgemeyer und Rick Schouten erläuterten Initiativen einzelner Kaufleute, die Innenstadt zu beleben und ein städtisches Gemeinschaftsgefühl zu wecken. „Die Innenstadt stemmt sich gegen die Folgen des Lockdowns. Das macht Mut für die Zukunft. Eine Verödung der Fußgängerzone können wir uns nicht leisten“, so Höffmann. Sollten aus der Wirtschaft spannende Konzepte und Ideen kommen, um die Folgen der Pandemie abzumildern, sei man bereit, weitere Finanzmittel zu ermöglichen. Wegen fehlender Steuereinnahmen müsse man Ausgaben doppelt prüfen, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Borchers. Trotzdem sei man offen für gute Ideen. BILD: Höffmann

