Im Kita-Kiosk gibt’s Bilderbücher, Malsachen, Spielsachen

Nachdem die Kindertagesstätten noch nicht wieder geöffnet haben, hat sich das Team vom Haus für Kinder Piccolino in Altenoythe in der Corona-Krisen-Zeit etwas Besonderes einfallen lassen: Im Eingangsbereich des Kindergartens wurde eine kleiner „Kiosk“ eröffnet. Von montags bis freitags zwischen 8 und 13 Uhr und an manchen Nachmittagen ist hier der kostenlose Tausch oder aber auch die Mitnahme von Bilderbüchern, Malsachen, Spielen und kleinen Überraschungen möglich. Auch für Eltern gibt es verschiedene Lektüren wie Bücher oder Zeitschriften. Des Weiteren wartet „Swimmy“ auf einen Fingerabdruck. Und es gibt kleine Holzfische zum Gestalten, die dann an der „Gemeinsam sind wir stark“-Wand aufgehängt zu werden, Lisa Rusch (links) und Marion Drzemalla in der Hand halten. Außerdem erhalten die Vorschulkinder „Schlaufüchse“ regelmäßig zusätzliches Material und werden von den Erzieherinnen auf dem Laufenden gehalten. „Wir hoffen, dass alle gesund und munter bleiben, denn Kindergarten ohne Kinder ist einfach doof – da sind sich alle Mitarbeiterinnen einig“, sagt Leiterin Iris Göhre.BILD: